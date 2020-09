Fassina: a Frattocchie seconda edizione di scuola estiva di politica (Di martedì 1 settembre 2020) Roma – Dal 4 al 6 settembre, a Frattocchie, si svolge la seconda edizione della scuola di formazione politica promossa dalle associazioni Patria e Costituzione e Senso Comune. Ques’anno, le lezioni avranno come epicentro “Potere e protezione dopo il virus”. L’epidemia da coronavirus e’ stato uno shock per ogni livello della societa’: dalla sanita’, all’economia, alle istituzioni politiche. Ma nella nostra analisi, proposta gia’ l’anno scorso, non a caso intitolata “Il ritorno della politica”, la pandemia esplosa in una remota provincia della Cina e’ stata “soltanto” fattore di intensificazione e accelerazione drammatica del cambio di stagione avvenuto nel biennio 2016-2018. Il lockdown ... Leggi su romadailynews

fbordo : RT @Ingestibile79: @fbordo Le risposte più belle di Fassina sono quelle quando rivendica che ha studiato alle Frattocchie. - Ingestibile79 : @fbordo Le risposte più belle di Fassina sono quelle quando rivendica che ha studiato alle Frattocchie. -

Ultime Notizie dalla rete : Fassina Frattocchie Fassina: a Frattocchie seconda edizione di scuola estiva di politica RomaDailyNews