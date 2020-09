Elettra Lamborghini, una furia: “Non vi permettete di rompere i co*****i” (Di martedì 1 settembre 2020) Su tutte le furie, la bella e famosa Elettra Lamborghini, su Instagram si difende dalle accuse e non le manda a dire: “qui si sta toccando il fondo!!!” Elettra Lamborghini (fonte foto: Instagram, @Elettra mi hermosa)La bella, famosa ed amata Elettra Lamborghini affida alle stories pubblicate su Instagram il proprio inteso sfogo, andando su tutte le furie e difendendosi da chi, stando a quanto si apprende, le ha lanciato delle accuse. Dopo esser intervenuta a gamba tesa sulla questione contagi da Coronavirus in Sardegna, e nello specifico in merito al presunto comportamento discutibile tenuto da alcuni vip, ecco che Elettra torna a tuonare a modo suo, senza giri di parole e dando voce a quelli che sono i suoi ... Leggi su chenews

MediasetPlay : Con lei... tutto il resto scompare! Pronti a ballare insieme ad Elettra Lamborghini? ?? #Battitilive @ElettraLambo - fanpage : #Battitilive, i look griffati di Elodie ed Elettra Lamborghini - RADIOEFFEITALIA : Giusy Ferreri & Elettra Lamborghini - LA ISLA - IlBomma : RT @PaolaCrit: @IlBomma “Elettraaaaa, Elettra Lamborghini!!!” - PaolaCrit : @IlBomma “Elettraaaaa, Elettra Lamborghini!!!” -