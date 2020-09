Cos’è la Luna del mais, in arrivo il 2 settembre (Di martedì 1 settembre 2020) (Foto: Nasa/Joel Kowsky)Non accadeva da ben tre anni. La Luna piena di questa settimana, infatti, si trova in una situazione davvero insolita. A raccontarlo è la Nasa, secondo cui quest’anno la Luna piena di settembre cade insolitamente presto, all’inizio del mese (raggiungerà, infatti, la fase di plenilunio il 2 settembre prossimo alle 7:22, ora italiana). E verrà così chiamata con nomi come la Luna del mais, della frutta e dell’orzo, invece che, come spesso succede, la Luna piena del raccolto. Solitamente, infatti, la Luna piena di settembre è conosciuta come quella del raccolto, poiché in genere è la più vicina all’equinozio d’autunno. ... Leggi su wired

margiperonz : entrare a scuola oggi è stato tipo come sbarcare sulla luna. tutti facevano foto mi hanno intervistata raga ma cos’è ma vi prego. - DublencoIgor : RT @SalaLettura: dove sono nato non lo so; non c'è da queste parti una casa né un pezzo di terra né delle ossa ch'io possa dire: 'Ecco cos'… - pistacchiello : se è vero che guardi la luna quando sei distratta dalla tua finestra che è sempre la stessa di lunedì mercoledì e l… - Erika51180672 : @gasoljnee Io che non so cos'è luna di leone ????Lol - tafudany1 : RT @SalaLettura: “che cos'è questa valle per una famiglia che venga dal mare, che non sappia niente della luna e dei falò? Bisogna averci f… -

Ultime Notizie dalla rete : Cos’è Luna Prezzo Rossignol Rossignol – Pursuit 400 Carbon (Fluid X) inkl Look NX 11 Fluid binding Prezzi Sci NEVEITALIA.IT