Coronavirus, in calo i nuovi positivi. Netto aumento dei tamponi effettuati (Di martedì 1 settembre 2020) Roma, 1 set – L’odierno bollettino del ministero della Salute sul Coronavirus fotografa un calo dei contagi in Italia. Dopo quello decisamente significativo verificatosi ieri, con i nuovi positivi scesi sotto quota mille, oggi sono stati rilevati 18 casi in meno. Per l’esattezza nelle ultime 24 ore sono stati 978, ieri 996. Come sempre va poi considerato il rapporto tra tamponi effettuati e casi individuati. Ed è soprattutto da questo punto di vista che i dati di oggi sono senz’altro più confortanti rispetto a quelli emersi ieri. Perché nelle ultime 24 ore sono stati fatti 23mila tamponi in più. Per l’esattezza oggi 81.050, a fronte dei 58.518 del giorno precedente. Unica regione senza nuovi casi ... Leggi su ilprimatonazionale

