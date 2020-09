Brozovic giura amore all'Inter: "Voglio battermi a lungo con questa maglia" (Di martedì 1 settembre 2020) L'Inter sembra essersi sfilata dalla corsa a Sandro Tonali e alla fine la permanenza di Marcelo Brozovic non è più così remota. Il regista di centrocampo Antonio Conte ce l'ha già, ed è proprio il ... Leggi su quotidiano

Marcelo Brozovic risponde su Instagram alle ultime voci di calciomercato: "Amo questa maglia, voglio battermi ancora in nerazzurro".Il suo nome è tra quelli che la dirigenza nerazzurra potrebbe sacrificare per arrivare a N'Golo Kanté, ma nonostante le intenzioni del club e le voci di mercato Marcelo Brozovic ha ben chiaro in testa ...