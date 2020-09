Beccato a spacciare, prova a difendersi con una scopa: arrestato (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ha 24 anni, origini dominicane ed è già noto alle forze dell’ordine l’uomo arrestato per spaccio di stupefacenti, lesioni personali, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale dai carabinieri motociclisti del nucleo radiomobile di Napoli. Jairon Sebastian Ortega Ovalle, questo il nome, è stato notato in via Pignatelli mentre cedeva un involucro in cambio di denaro. Quando ha compreso di essere stato Beccato, per evitare la cattura, ha spinto uno dei militari e la sua moto e si è messo a correre. Durante la fuga ha recuperato da un cassonetto un manico di scopa e brandendolo come una mazza ha provato ad allontanare i carabinieri. Disarmato e bloccato, il 24enne è stato perquisito. Nelle sue tasche 30 grammi di hashish ... Leggi su anteprima24

