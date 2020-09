Beautiful anticipazioni: Xander minaccia Thomas e si mette nei guai (Di martedì 1 settembre 2020) Cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 2 settembre 2020? Lo scopriamo con le ultime notizie in arrivo da Los Angeles con la trama dei prossimi episodi della soap americana in onda in Italia. Come avrete visto nelle prime puntate dopo la pausa estiva, Thomas ha fatto la sua mossa: ha chiesto a Hope di diventare sua moglie, sfruttando l’affetto che lei nutre per il piccolo Douglas. La Logan, che non vuole deludere il bambino, ha accettato ma ha anche fatto capire a Thomas che non prova nulla per lui, essendo ancora legata a Liam. Per il Forrester al momento questo non sembra essere un problema ed è pronto a fare di tutto per avere Hope. Brooke invece è pronta a qualsiasi cosa pur di non vedere celebrata questa unione anche se dalla sua parte non ha Ridge. Suo marito infatti non ha nessuna ... Leggi su ultimenotizieflash

