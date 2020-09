Armine, la modella “diversa” che ha fatto imbufalire il web (e lei nemmeno lo sapeva) (Di martedì 1 settembre 2020) Al centro della polemica per una serie di fake news (e molto odio social) Armine Harutyunyan: «Siate voi stesse» Leggi su media.tio.ch

chetempochefa : Le persone si spaventano da ciò che è diverso. Non posso impedire loro di sparlare, ma posso ignorarle. Ci sono mod… - repubblica : La modella Armine: “Sono più di una faccia, e alle ragazze dico di non omologarsi” [di SERENA TIBALDI] [aggiornamen… - repubblica : La modella Armine “Sono più di una faccia, e alle ragazze dico di non omologarsi” - chiccaditarant1 : RT @chetempochefa: Le persone si spaventano da ciò che è diverso. Non posso impedire loro di sparlare, ma posso ignorarle. Ci sono modi div… - _yoongimysky_ : RT @StraniFatti: Armine, modella 'non convenzionale' di Gucci. Carina? -