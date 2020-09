Amazon è pronta a consegnare con i droni (Di martedì 1 settembre 2020) Pacchi consegnati davanti all’uscio di casa con un drone e in mezz’ora dall’ordine: il futuro per Amazon sarà (anche) così. Il colosso dell’e-commerce ha infatti appena ottenuto il via libera dalla Federal Aviation Agency (agenzia del Dipartimento dei Trasporti statunitense incaricata di regolare e sovrintendere l’aviazione civile) per gestire una flotta di droni che serviranno per le consegne in trenta minuti. Leggi su vanityfair

Amazon, Autorità degli Stati Uniti ok alla flotta di droni “Prime Air”

Il ronzio dei droni Amazon si avvicina sempre di più alla porta d’ingresso. Oggi Amazon Prime Air, la flotta di droni del colosso dell’e-commerce, ha ottenuto l’approvazione del Amministrazione federa ...

