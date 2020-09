Agenti uccidono afroamericano, esplode la rabbia a Los Angeles (Di martedì 1 settembre 2020) Un afroamericano è stato colpito e ucciso dagli Agenti della contea di Los Angeles a South Los Angeles. Secondo quanto riferisce la polizia la sparatoria è avvenuta alla fine di un inseguimento e dopo che la vittima avrebbe preso a pugni in faccia uno degli Agenti. Nella notte sono scoppiate le proteste e numerosi manifestanti si sono radunati sul luogo della sparatoria con momenti di tensione.Secondo la ricostruzione della polizia i due Agenti coinvolti avrebbero visto la vittima in sella alla sua bicicletta e avrebbero deciso di fermarlo per un controllo. A quel punto l’uomo - che la famiglia ha identificato con i media come Dijon Kizzee, 29 anni - avrebbe abbandonato la bici dandosi alla fuga. Quando gli Agenti lo hanno raggiunto l’uomo ... Leggi su huffingtonpost

