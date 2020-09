Accordo TIM-Cdp: rete nazionale fibra ottica pronta entro marzo 2021 (Di martedì 1 settembre 2020) E’ stato raggiunto un Accordo tra TIM e Cassa depositi e prestiti (Cdp) per la creazione di una rete unica nazionale di telecomunicazioni in fibra ottica. L’intesa, costruita in poche settimane, è stata raggiunta dall’amministratore delegato di Cdp Fabrizio Palermo e quello di TIM Luigi Gubitosi. Il progetto mette insieme l’infrastruttura del gruppo telefonico con Open Fiber e prevede la creazioni della società AccessCo. «Abbiamo tracciato il percorso che, dopo l’approvazione da parte delle autorità di regolazione e di vigilanza, potrà consentirci di creare una rete Tlc di ultima generazione necessaria per la competitività del Paese e cruciale per il rilancio dell’economia», ha spiegato Palermo. La ... Leggi su giornalettismo

TIMnewsroom : TIM, KKR Infrastructure e Fastweb: raggiunto l'accordo per la creazione di FiberCop. Approvata la lettera d'intent… - LaStampa : Rete unica per la banda larga, c’è l’accordo di Tim con Kkr e Fastweb: nasce FiberCop. Via libera da Cassa Depositi… - Agenzia_Italia : Tim e Cdp firmano l'accordo, via libera alla rete unica a banda ultralarga - green_milano : RT @martinapennisi: 'Troppo spesso nel nostro Paese si spera che l’intervento pubblico sia risolutivo. Il passato insegna che non è così' d… - GUARDIACIVICA : Via libera all'accordo Tim-Cdp, l'Italia scommette sulla rete unica e sulla fibra -