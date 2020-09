Abbiamo assistito alle convention americane più strane di sempre (Di martedì 1 settembre 2020) Le convention politiche che si sono appena svolte sono state le più strane che abbia mai visto. Fatto che significa molto, dal momento che le guardavo (in un televisore incastonato in una scatola di legno) fin da quando ero un bambino e i candidati erano Dwight Eisenhower e Adlai Stevenson. Questo mi ha portato poi a vedere anche tutte le altre tranne una: quando George H. W. Bush si scontrava con Michael Dukakis. Ero senza televisione, in Messico. Le convention che si sono appena svolte sono state strane perché, nel caso dei Repubblicani, non c’erano fazioni in gara, non c’erano interessi di parte da conciliare né quegli elementi che di solito congiurano e lottano tra loro per dare forma al programma del partito. Non c’era proprio alcun programma, cioè, nessun partito: solo ... Leggi su linkiesta

Ultime Notizie dalla rete : Abbiamo assistito Abbiamo assistito alle convention americane più strane di sempre Linkiesta.it Venezia, i 14 in corsa contro il poker italiano

Dal Giappone alla Bosnia, fino ad Iran ed India si consumerà la sfida dei film internazionali (in tutto 14) contro il poker italiano alla 77/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia ( ...

MTV Video Music Awards: tutte le performance, tutti i vincitori e dove rivederli

Decisamente spettacolare e sui generis questa edizione 2020 dei Video Music Awards di MTV. Nonostante l’assenza del pubblico, infatti, le performance a cui abbiamo assistito sono state davvero eccezio ...

