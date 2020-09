A Wuhan si torna in classe: i bambini rientrano a scuola, senza obbligo di mascherina (Di martedì 1 settembre 2020) I bambini in Cina tornano a scuola anche a Wuhan, la città nel centro del Paese epicentro originario dell’epidemia di coronavirus. Dopo mesi di lockdown, senza nuovi casi di trasmissione locale da settimane, Wuhan secondo i media di Stato consente a 1,4 milioni di bambini di tornare in 2.842 istituti fra asili, scuole primarie e scondarie, nell’ambito della riapertura nazionale delle scuole.Per i bambini non ci sarà l’obbligo di indossare la mascherina, anche se resta l’invito a farlo. Il rientro in classe prevede una serie di regole per scongiurare l’ipotesi di contagio: disinfezione quotidiana di tutte le aule, le mense, i dormitori e i ... Leggi su huffingtonpost

In ogni classe sono a disposizione mascherine e gel disinfettanti per le mani. La vita è tornata perlopiù alla normalità a Wuhan, dove il primo caso di coronavirus è stato rilevato alla fine dell’anno ...

Coronavirus, da Wuhan a Londra: la riapertura delle scuole nel mondo

Dal Canada alla Francia passando per Londra e per Wuhan, epicentro della pandemia di coronavirus. Gli studenti di molti Paesi sono tornati a scuola tra mascherine e distanze di sicurezza da rispettare ...

