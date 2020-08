X Factor 2020, tutto pronto per il 17 settembre: ecco i giudici della 14ª edizione (Di lunedì 31 agosto 2020) Ormai è tutto pronto per X Factor 2020. La rivoluzionaria quattordicesima edizione del noto talent musicale prenderà il via il 17 settembre 2020. Per quanto riguarda le puntate si inizierà come da tradizione con quelle dedicate alle selezioni per poi giungere a quelle dei Live. Alla guida di X Factor 2020 ci sarà come sempre Alessandro Cattelan. Il padrone di casa da quest’anno è anche il creative producer del talent. I giudici di questa edizione, invece, hanno stili e gusti musicali molto differenti tra loro. A giudicare i partecipanti al programma ci saranno: Emma Marrone, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika. Dunque, anche per questa volta il divertimento è ... Leggi su urbanpost

XFactor_Italia : Disponibili da oggi i biglietti per I Love Beirut, l'evento benefico di @mikasounds per aiutare il Libano a rialzar… - SkyTG24 : Back To Music: il promo di X Factor 2020 con i giudici - SkyTG24 : Emma ospite a Sky Tg24 presenta il suo nuovo singolo, 'Latina' - zazoomblog : Uscite Sky e Now Tv Settembre 2020: Petra Perry Mason X Factor e Gli anni più belli - #Uscite #Settembre #2020:… - CristinaTrenti1 : RT @CristinaTrenti1: FOREVER ALPHA - E FACTOR, IL SIERO ANTIOSSIDANTE -