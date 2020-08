Us Open 2020, punto da urlo di Cuevas: smash in caduta e Sock sorpreso (VIDEO) (Di lunedì 31 agosto 2020) Jack Sock ha eliminato Pablo Cuevas, al primo turno degli Us Open 2020. L’estroso tennista sudamericano ha però regalato alcuni colpi da maestro nel match terminato 3-6, 6-4, 6-2, 4-6, 7-6(2) in suo sfavore, fra i quali spicca uno smash in caduta nel corso del tie-break finale, il quale ha sorpreso un esterrefatto Sock, costretto a cedere un punto surreale. Di seguito il VIDEO di quanto accaduto. Leggi su sportface

