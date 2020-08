Us Open 2020, Lorenzi eliminato al primo turno da Nakashima (Di lunedì 31 agosto 2020) Paolo Lorenzi è stato eliminato al primo turno degli Us Open 2020, per mano dello statunitense Brandon Nakashima, mediante il punteggio di 6-3, 6-2, 7-6(3). L’italiano ha sofferto per l’intera durata dell’incontro il ritmo elevatissimo imposto dall’avversario, aggressivo in ogni situazione di gioco e superiore in toto. Nakashima si è reso protagonista di 9 ace totali, mostrando la solidità della propria prima di servizio nei momenti delicati della sfida. Dal canto suo, Lorenzi ha tentato di dar fastidio in risposta con la consueta tenacia che lo contraddistingue, sebbene il tennis energico e dinamico del suo opponente lo abbia fatto crollare lentamente. Eliminazione prematura per ... Leggi su sportface

