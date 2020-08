Ultime Notizie Roma del 31-08-2020 ore 07:10 (Di lunedì 31 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale lunedì 31 agosto Buongiorno da Francesco Vitale e da redazione lutto cittadino oggi a Massa dove nella frazione di Marina sono morte le due sorelline di 3-14 anni schiacciate da un albero caduto per il maltempo sulla tenda da campeggio nella quale vivevano nel varesotto ancora senza esito le ricerche del trentottenne travolto da un torrente in piena autobrennero chiusa per riconversione dell’Adige oggi allerta arancione in Veneto Alto Adige Lazio on-line Abruzzo Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lombardia Marche Molise Puglia Sicilia Toscana e Umbria Vasto incendio doloso nella palermitana evacuati in 400 regioni e Governo si confronteranno Jesus tema dei trasporti in vista della ripresa della scuola alla luce anche delle nuove linee guida definitive del CTS delle comitato tecnico-scientifico i prezzi li ... Leggi su romadailynews

Europarl_IT : ?? Obiettivo: essere climaticamente neutrale entro il 2050. Cosa deve fare l’UE per raggiungerlo? Che progressi son… - fanpage : Galli: “Crisanti ha ragione, servono 300mila tamponi al giorno. Noi esultiamo per 90mila” - fanpage : Da domani tamponi gratis per le strade di Parigi - lordfrappo : RT @aledenicola: Nessun effetto navigator, contratto soltanto per 5 mila persone - La Stampa - Ultime notizie di cronaca e news dall'Italia… - angiuoniluigi : RT @fanpage: #coronavirus, gli aggiornamenti di oggi #31agosto -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie. Crisanti: il governo ha chiesto un piano per 300mila tamponi al giorno Il Sole 24 ORE Coronavirus: sono 53 i nuovi contagiati in Liguria, positivo un tampone ogni 33. I casi in provincia di Imperia sono 82

Nelle ultime 24 ore in Liguria si sono registrati 53 nuovi casi di Coronavirus che portano il numero degli attualmente positivi a 1.555. Effettuati 1.756 tamponi, ne è risultato positivo uno ogni 33.

Tensioni fra No Tav e forze dell’ordine in Valle di Susa

Momenti di tensione fra No Tav e forze dell’ordine la notte in Valle di Susa davanti i cancelli del cantiere della nuova ferrovia Torino-Lione. Gli attivisti, dopo essere partiti dal presidio dei Muli ...

