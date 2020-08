Ufficiale: Fiorentina, Diks ancora in prestito all’Aarhus (Di lunedì 31 agosto 2020) La Fiorentina ha ufficialmente comunicato che Kevin Diks giocherà anche per la prossima stagione in Danimarca, all’Aarhus. Nella scorsa stagione, Diks ha totalizzato dieci presenze e una rete. Foto: Nos.nl L'articolo Ufficiale: Fiorentina, Diks ancora in prestito all’Aarhus proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Fiorentina Ufficiale: ecco la terza maglia della Fiorentina VIDEO fiorentinanews.com Punto Lazio – Rinnovo Immobile ufficiale, ma spunta il giallo Lulic

Il calciomercato biancoceleste non ha ancora sfoggiato grandi acquisti, se non l’ingaggio dell’esperto portiere Pepe Reina dal Milan, ma comunque nella giornata di oggi è arrivata una notizia che farà ...

Siena, il nome caldo per la panchina è quello di Alberto Gilardino

Il Siena è stato ufficialmente iscritto al prossimo campionato di Serie D, adesso il club toscano può iniziare a programmare la nuova stagione. Primo obiettivo, scegliere un allenatore, secondo Sky Sp ...

