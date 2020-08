Tonali al Milan e la "minaccia" di Cellino (Di lunedì 31 agosto 2020) O vai al Milan, o vieni in serie B. Magari non saranno state queste le esatte parole ma il concetto di sicuro si. Sandro Tonali sarà un giocatore del Milan anche grazie alle pressioni, chiamiamole così, del suo presidente.Una vicenda di mercato uguale a tante altre che va ricostruita fin dall'inizio.Sandro Tonali da mesi aveva infatti un accordo con l'Inter a due milioni e mezzo più bonus a stagione per la gioia del giovane centrocampista che sognava già la Champions League.I nerazzurri però dovevano trovare l'accordo con il Brescia. Dagli iniziali 50 milioni richiesti dal presidente del Brescia ecco che si è arrivati a 30, valutazione adeguata per tutti. Si trattava solo di chiudere. È a questo punto che l'Inter ha cominciato a prendere tempo, a rinviare, a ... Leggi su panorama

