Spezia, ufficiale l’iscrizione alla Serie A 2020/2021: giocherà al ‘Manuzzi’ di Cesena (Di lunedì 31 agosto 2020) Lo Spezia, dopo la storica prima promozione in Serie A conquistata un paio di settimane fa, si è ufficialmente iscritto alla massima categoria italiana per la stagione 2020/2021, come annunciato attraverso un comunicato: “La società comunica di aver ricevuto risposta positiva dagli organi competenti e di aver dunque ottenuto il via libera per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al campionato di Serie A 2020/2021”. Il club ligure, inoltre, disputerà le prime partite stagionali allo stadio ‘Dino Manuzzi’ di Cesena: “In attesa dei lavori di adeguamento dello stadio ‘Alberto Picco’, volti a soddisfare i criteri infrastrutturali della Lega ... Leggi su sportface

Le Aquile hanno ottenuto il via libera e oggi hanno effettuato il raduno. La speranza è che i lavori al Picco possano terminare per novembre Scatta ufficialmente l'avventura del nuovo Spezia in serie

