Spazio | da SpaceX e ULA 3 razzi in partenza da Cape Canaveral nel weekend | attesa per il lancio di Vega tra 1 e 4 settembre

I primi giorni di settembre saranno ricchi di appuntamenti dal punto di vista dei lanci spaziali. Da SpaceX al lancio di Vega, sono tanti i vettori sulle rampe di lancio. Tutto procede come da programma alla base europea di Kourou, nella Guayana francese, per la preparazione del lancio di Vega, che dovrebbe tornare a volare nella notte tra l'1 e il 2 settembre, alle ore 3.51 italiane, salvo che non si presentino nuovamente problemi con il meteo. A confermarlo all'ANSA e' Avio Spa, nei cui stabilimenti di Colleferro, alle porte di Roma, e' stato realizzato il lanciatore europeo. La finestra di lancio e' fissata tra l'1 e il 4 settembre, durante la quale, precisano Avio Spa e ...

