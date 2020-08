Serie A, confermato l'inizio per il weekend del 19 e 20 settembre (Di lunedì 31 agosto 2020) Nessuno slittamento della Serie A 2020/2021 , adesso è ufficiale. Il Consiglio Federale ha stabilito che il campionato italiano prossimo ripartirà esattamente nella data che era stata decisa il 3 ... Leggi su quotidiano

tvdellosport : ?? BREAKING NEWS ?? Confermata data di inizio #SerieA ?? Il consiglio federale, riunitosi nella giornata di oggi,… - GIUSPEDU : RT @cmdotcom: #SerieA, tutto confermato: ecco quando parte il campionato. Il 2 settembre i calendari - CorriereQ : Serie A, Figc: ”Confermato l’avvio il 19 settembre” - Salvato95551627 : RT @_SiGonfiaLaRete: #SerieA, tutto confermato: si riparte il 19-20 settembre - Salvato95551627 : RT @NapoliToday: #NotizieSSCNapoli Serie A, confermato il via del campionato per il 19 settembre -

Il Pil italiano non aveva mai registrato un calo così consistente dal 1995. Nel secondo trimestre del 2020 il Pil, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è diminuito del 12,8% ris ...Nessun rinvio dunque, nonostante i nuovi casi di coronavirus che avevano messo in dubbio la regolare partenza prevista, appunto, per il sabato 19 settembre. Da vedere poi se la Lega accetterà la richi ...