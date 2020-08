Sassuolo, Carnevali: “Inter su Locatelli e Boga? Non c’è due senza tre” (Di martedì 1 settembre 2020) “Affari con l’Inter per Locatelli e Boga? Non c’è due senza tre. A volte a cena si riescono a creare le circostanze giuste per parlare. In ogni caso, siamo fiduciosi di poter continuare sia con Locatelli e Boga“. Queste sono le dichiarazioni rilasciate da Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, il quale non ha smentito interessamenti dell’Inter su Manuel Locatelli e Jeremie Boga, interpellato dai giornalisti di Sky Sport. Carnevali si è lasciato andare ad un riferimento ai trasferimenti di Matteo Politano e Stefano Sensi, lasciando intendere come i rapporti con la società lombarda siano ottimi. Leggi su sportface

forumJuventus : ?? #SkyCalciomercato - Paratici a cena con Carnevali e Rossi del Sassuolo, si parla di Locatelli (via Di Marzio) - passione_inter : Carnevali (dg Sassuolo) scherza: 'Boga e Locatelli all'Inter? Dopo Politano e Sensi, non c'è due senza tre' -… - Yuro_23 : RT @it_inter: #Carnevali (Sassuolo) su operazioni di mercato con l'Inter: 'Non c'è due senza tre' - calciomercatoit : ??L'ad del #Sassuolo dopo la cena con #Ausilio: '#Boga o #Locatelli all'#Inter? Non c'è due senza tre...' ??… - news24_napoli : Sassuolo, Carnevali: "Operazione Boga con l’Inter? Non c’è… -