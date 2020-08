Respinti illegalmente nel 2009, fanno causa e ottengono il visto. La vittoria dei cinque migranti eritrei è storica (Di lunedì 31 agosto 2020) Sono arrivati ieri all’aeroporto di Fiumicino cinque cittadini eritrei a cui il Tribunale di Roma aveva, lo scorso novembre, riconosciuto il diritto a fare ingresso sul territorio mediante il rilascio di un visto con lo scopo di accedere alla domanda di protezione internazionale, dopo che l’Italia li aveva soccorsi con una nave della Marina militare nel mar Mediterraneo e illegalmente Respinti in Libia nel 2009. Sono atterrati a Fiumicino 5 eritrei che nel 2009 furono illegalmente Respinti dall'Italia. Grazie a una sentenza strorica, ora potranno fare domanda di asilo. Tutte le tappe della vicenda https://t.co/QeeYVsfZa3 @asgi it pic.twitter.com/Lvry80sChj — Amnesty Italia (@amnestyitalia) August 30, ... Leggi su ilfattoquotidiano

Sbarcati a Fiumicino cinque eritrei respinti illegalmente in mare. È la prima volta

Sbarcati a Fiumicino cinque eritrei respinti illegalmente in mare. È la prima volta

«Sono felice soprattutto perché dopo tanti anni è stata fatta giustizia. Il mio sogno adesso è poter vivere tranquillamente, come una persona libera». H. ha poche parole da dire dopo lo sbarco in Ital ...

