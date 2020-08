Referendum: direzione Pd convocata lunedì 7 settembre (Di lunedì 31 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 31 AGO - La direzione del Pd che deciderà la posizione del partito sul Referendum sul taglio dei parlamentari è stata convocata, a quanto si apprende, lunedì 7 settembre. E' quanto ha ... Leggi su corrieredellosport

Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - La direzione del Pd che deciderà la posizione del partito sul referendum sul taglio dei parlamentari è stata convocata, a quanto si apprende, lunedì 7 settembre. E' quanto ha d ...