Patch improvvisa per Huawei P20 e P20 Pro il 31 agosto: la batteria ringrazia (Di lunedì 31 agosto 2020) Ci sono segnalazioni tanto interessanti, quanto inaspettate oggi 31 agosto per i numerosi utenti italiani che sono in possesso di un Huawei P20 o P20 Pro. Negli ultimi giorni, infatti, i due smartphone che hanno fatto il loro esordio sul mercato nel 2018 hanno già ricevuto la Patch di luglio, coi soliti miglioramenti generici in termini di sicurezza e per le prestazioni generali. Come del resto vi abbiamo riportato con un altro articolo. Insomma, non c’erano i presupposti per immaginare la distribuzione di un ulteriore firmware. Smart Charge per la batteria arriva anche su Huawei P20 Così non è stato, almeno stando alle informazioni che sono state diffuse nelle ultimissime ore da Huawei Central. A quanto pare, infatti, i tecnici hanno preso tutti in ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Patch improvvisa Patch per Huawei P20 e P20 Pro il 31 agosto: la batteria ringrazia OptiMagazine