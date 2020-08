Ora Londra non esclude un nuovo lockdown. E pensa ad alzare le tasse per pagare gli aiuti (Di lunedì 31 agosto 2020) Davide Zamberlan Vola il debito, il ministro del Tesoro (il più amato) fa infuriare i Tories Boris Johnson a metà di luglio l'aveva definita l'opzione nucleare, ovvero non posso farne a meno ma non credo ci troveremo nella situazione di doverne ancora fare ricorso. In un'intervista sul Times di sabato il ministro della Sanità Matt Hancock è stato meno ottimista, dichiarando che il Regno Unito potrebbe dover affrontare un secondo lockdown: «Una seconda ondata è chiaramente visibile in altre parti del mondo ed è una minaccia molto seria», che il Paese sta al momento evitando, «ma non è facile». Ieri Londra ha registrato un aumento dei contagi di 1.715 unità, il livello più alto da inizio giugno, tuttavia con un solo morto. Il governo si sta preparando alla ... Leggi su ilgiornale

A Milano il sole sorge alle 05:44 e tramonta alle 19:01 (ora solare) Lady D muore in un incidente: Usciti dall’Hotel Ritz di Parigi, in Place Vendôme, Diana Spencer (ormai separata dal principe Carlo ...

La tragica morte di Lady Diana

Nelle prime ore della notte del 31 agosto 1997 l’auto con a bordo Diana Spencer e Dodi Al Fayed stava percorrendo il tunnel che passa sotto il ponte dell’Alma a Parigi. La coppia aveva trascorso una d ...

