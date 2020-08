Nek arrivano le scuse dopo il concerto improvvisato al Twiga (Di lunedì 31 agosto 2020) Qualche giorno fa il video del cantante Nel che si era esibito durante una festa privata, nel locale di Daniela Santanché, aveva scatenato numerose polemiche. «Mi sono preso qualche tempo per rispondere con la calma necessaria su quello che è successo, perché non voglio che passi un’immagine di me che non corrisponde a chi sono». Filippo Neviani, in arte Nek sceglie le storie di “Instagram” per rispondere alle polemiche che lo hanno investito in questi giorno dopo che in rete sono circolate le immagini di una sua esibizione al Twiga, il locale di Marina di Pietrasanta di cui è socia Daniela Santanché, con i clienti intorno tutti senza mascherina. «Mi trovavo con la mia famiglia- racconta Nek a una cena nello stabilimento dove ho passato (come ogni anno) l’estate, sempre nel ... Leggi su people24.myblog

FabrizioKinga : @Pinucci63757977 Queste affermazioni arrivano sempre dalla crème de la crème della cultura italiana...... Boldi, Smaila, Bocelli, Nek ?????? - cdsnews : #cultura #spettacolo #golfodeipoeti #laspezia - Palmaria superstar, arrivano Zucchero, Lapo e Nek -

Ultime Notizie dalla rete : Nek arrivano Palmaria superstar, arrivano Zucchero, Lapo e Nek Città della Spezia Twiga, Nek fa marcia indietro e ammette: “Ho commesso un errore”

Dopo il flusso di polemiche generate dalla serata al Twiga, Nek è tornato sull’episodio e ammette l’errore commesso: “Sarebbe stato meglio non accettare” Continuano le polemiche sulla serata al Twiga.

Nek replica dopo le accuse per la serata al Twiga: “Ho commesso una leggerezza ma era un evento privato”

Sono state tante le polemiche dopo il video circolato in rete che mostrava Nek in un noto locale mentre intonava alcune delle sue canzoni più celebri. Nel video si vede come intorno al cantante si ass ...

