Napoli, Salvini sui bus per la campagna elettorale: interviene l’Anm (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “In merito alla pubblicità elettorale sui mezzi di Anm, l’azienda ricorda che gli spazi pubblicitari vengono venduti da una ditta esterna che ne ha la gestione e che comunque non vengono assegnati o negati in base a ideologie politiche”. Arriva la risposta di Anm in merito alle polemiche sulla pubblicità per la campagna elettorale di Matteo Salvini sui mezzi dell’azienda del trasporto pubblico del Comune di Napoli. “In particolare in occasione di periodi elettorali viene applicata la par condicio e gli spazi sono offerti a tutte le liste alle medesime condizioni”. L'articolo Napoli, Salvini sui bus per la campagna ... Leggi su anteprima24

fanpage : Senza mascherina durante il tour elettorale a Benevento: multati Salvini, Castiello e Cantalamessa - fanpage : Multa a Salvini senza mascherina a Benevento, la Lega: “Mastella vuole metterci il bavaglio” - SkyTG24 : Salvini senza mascherina a Benevento, Mastella: 'Sarà multato' - EdoardoCigno : Una domanda, é normale che Twitter pensi che mi possa interessare seguire Salvini, la Meloni, Papa Francesco e SSC Napoli? - chpgnr78 : @LegaSalvini Chissà chi vi da tutti sti soldi da spendere in siffatta pubblicità politica... poi Salvini a Napoli c… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Salvini Regionali, Salvini: "Autobus a Napoli bellissimi" NapoliToday Il governo sotto tiro Salvini: "Li denuncio per favoreggiamento"

La pazienza a Lampedusa è finita. Altri 450 migranti sbarcati in una sola notte. Ma il governo si ostina a dire che il pericolo non esiste, che l'allarme non c'è. Che i cattivi sono gli altri. Sull'is ...

Vincenzo De Luca show contro Matteo Salvini: "Sembra un venditore di cocco o un parcheggiatore abusivo"

Vincenzo De Luca ha cominciato a diventare virale sul web durante il periodo del lockdown in Italia a causa del Coronavirus, quando pubblicava alcuni video sul suo profilo Facebook. In queste circosta ...

La pazienza a Lampedusa è finita. Altri 450 migranti sbarcati in una sola notte. Ma il governo si ostina a dire che il pericolo non esiste, che l'allarme non c'è. Che i cattivi sono gli altri. Sull'is ...Vincenzo De Luca ha cominciato a diventare virale sul web durante il periodo del lockdown in Italia a causa del Coronavirus, quando pubblicava alcuni video sul suo profilo Facebook. In queste circosta ...