Milan, rinnovo Calhanoglu: manca solo l’annuncio (Di lunedì 31 agosto 2020) Il Milan e Calhanoglu proseguiranno insieme fino al 2024 Hakan Calhanoglu sarà ancora rossonero. Il Milan vuole confermare il turco e sta trattando il prolungamento del contratto che scade nel 2021. Secondo quanto riportato da Tuttosport, le parti avrebbero trovato un accordo per estendere l’accordo fino al 2024 con il calciatore che dovrebbe percepire circa 3 milioni di euro a stagione. Il rinnovo di Calhanoglu sembra cosa fatta, mancherebbe ora soltanto l’annuncio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

