Meteo, le previsioni di martedì 1 settembre (Di lunedì 31 agosto 2020) Schiarite e tempo che si stabilizza, martedì 1 settembre, dopo le forte perturbazioni e la forte ondata di maltempo che hanno colpito l'Italia nei giorni scorsi. Torna ad alzarsi la pressione, sarà sereno o poco nuvoloso sulla maggior parte della Penisola, a parte un po' di instabilità residua sul Triveneto e cieli coperti in Toscana nel Grossetano, in Puglia e nel Messinese. Temperature generalmente in aumento al Nord e al Centro, in calo al Sud (LE previsioni). Leggi su tg24.sky

