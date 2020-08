Maltempo, due persone scompaiono nell’Adige. Una si divincola dal pompiere che voleva salvarlo (Di lunedì 31 agosto 2020) Maltempo, due persone scompaiono nell’Adige. Una si divincola dal pompiere che voleva salvarlo. Si tratta di due giovani, forse entrambi gesti volontari Due giovani sono dispersi nell’Adige e le ricerche sono in corso da stanotte. I vigili del fuoco di Verona hanno lavorato duramente per i numerosi interventi da eseguire a causa del Maltempo abbattutosi … L'articolo Maltempo, due persone scompaiono nell’Adige. Una si divincola dal pompiere che voleva salvarlo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo due Maltempo, due dispersi nel fiume Adige. Brennero, riaperta l'autostrada A22 QUOTIDIANO.NET Alluvioni, vento, grandine: una domenica da incubo. Chiusa pure l'autostrada

Il maltempo sta mettendo in ginocchio il Centro e il Nord Italia. Una domenica da incubo in tquasi tutte le regioni settentrionali, dove si sono verificate alluvioni, grandinate, trombe d’aria. Situaz ...

Indendi in Italia: interventi dei Vigili del Fuoco il 31 agosto

ANCONA – Molti gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco di Ancona durante il week end appena trascorso. Fra questi segnaliamo che il 29 agosto i Vigili del Fuoco hanno effettuato lo spegnimento ...

