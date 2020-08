Lucifer 5, i creatori parlano di come è nato il personaggio di Michael (Di lunedì 31 agosto 2020) La prima parte della stagione 5 di Lucifer è stata rilasciata il 21 agosto 2020 su Netflix. Da quel momento sono state rilasciate alcune curiosità circa il cast. Tra queste, infatti, possiamo parlare delle dichiarazioni che i creatori hanno rilasciato circa la creazione del personaggio di Michael, il fratello gemello del protagonista. La presenza di questo nuovo antagonista l’avevamo scoperta già dal trailer. Michael, infatti, era scappato dalla Città d’Argento mentre suo fratello era bloccato all’Inferno per tenere tutti i demoni sotto controllo. Approfittando di questo fatto, perciò, ha deciso di prendere il suo posto sulla Terra e distruggere la sua vita. In un secondo momento, poi, cerca di rubargliela, trovandola affascinante. In seguito, ... Leggi su tutto.tv

ludopinto3 : comunque per me non dobbiamo preoccuparci dei deckerstar, quei due sono innamorati l'uno dell'altra, hanno fatto ta… -

Ultime Notizie dalla rete : Lucifer creatori Lucifer 6, arrivano le prime anticipazioni Libero Tecnologia Lucifer 6, arrivano le prime anticipazioni

Arrivano le prime anticipazioni sulla seconda parte della quinta stagione e su Lucifer 6. Ecco tutto quello che c'è da sapere Le prime otto puntate della quinta stagione di Lucifer 5 sono state pubbli ...

The Society e I Am Not Okay With This, Netflix cancella le due serie

Se Netflix da un lato ha salvato serie di successo, come avvenuto con Lucifer, dall'altro ha più volte staccato la spina a contenuti originali. E' il caso delle due serie The Society e I Am Not Okay W ...

Arrivano le prime anticipazioni sulla seconda parte della quinta stagione e su Lucifer 6. Ecco tutto quello che c'è da sapere Le prime otto puntate della quinta stagione di Lucifer 5 sono state pubbli ...Se Netflix da un lato ha salvato serie di successo, come avvenuto con Lucifer, dall'altro ha più volte staccato la spina a contenuti originali. E' il caso delle due serie The Society e I Am Not Okay W ...