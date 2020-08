Libia: Ue valuta idea di sanzioni per chi viola embargo armi (Di lunedì 31 agosto 2020) BRUXELLES, 31 AGO - "Tutte le proposte degli Stati membri fanno parte della discussione in corso al Consiglio". Così un portavoce della Commissione europea, a chi chiede se la proposta della Germania, ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

sardanews : Libia: Ue valuta idea di sanzioni per chi viola embargo armi - CorriereQ : Libia: Ue valuta idea di sanzioni per chi viola embargo armi -

Ultime Notizie dalla rete : Libia valuta

ANSA Nuova Europa

(ANSA) - BRUXELLES, 31 AGO - "Tutte le proposte degli Stati membri fanno parte della discussione in corso al Consiglio". Così un portavoce della Commissione europea, a chi chiede se la proposta della ...I giudici riaccendono il sogno di Fallykou Soumahoro. Arrivato in Italia dalla Costa d’Avorio, dopo il tragico passaggio in Libia che tanti migranti hanno vissuto sulla loro pelle, tre anni fa, si è a ...