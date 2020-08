Lavoro, INAIL: infortuni in calo, aumentano casi mortali (Di lunedì 31 agosto 2020) (Teleborsa) – Le denunce di infortunio sul Lavoro presentate all’INAIL tra gennaio e luglio sono state 288.873 (-23,7% rispetto allo stesso periodo del 2019), 716 delle quali con esito mortale (+19,5%). In diminuzione le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 25.205 (-34,5%). Lo riferisce l’istituto, sottolineando che i dati di quest’anno sono “fortemente influenzati” dall’emergenza coronavirus. Le denunce di infortunio sono in diminuzione di circa 90mila casi rispetto alle 378.671 dei primi sette mesi del 2019 (-23,7%). Questa diminuzione è influenzata dal sostenuto calo delle denunce registrate tra marzo e luglio, con 86mila casi in meno rispetto al periodo marzo-luglio 2019 (-31,6%), a causa ... Leggi su quifinanza

