Katy Perry e le star che si battono per corpi veri post parto (Di lunedì 31 agosto 2020) Che Katy Perry sia da sempre la paladina del body positive lo sappiamo da un po’: nel 2016 la cantante californiana aveva rivendicato una silhouette «plus-size», ricordando di non essere un manichino, ma una donna vera. Poi, un paio di anni dopo, aveva chiarito che non bisognerebbe ossessionarsi con le taglie o i chili, quanto enfatizzare la propria individualità per essere felici. La sua battaglia per corpi belli perché autentici prosegue: a pochissimi giorni dal parto della bambina avuta con Orlando Bloom, la piccola Daisy Dove, la pop star ha dedicato una divertente story su Instagram alla finta preparazione per gli MTV Video Music Awards 2020 del 31 agosto, ironizzando sul suo beauty look per la serata, con make-up inesistente, capello messy, reggiseno per allattamento e maxi mutandoni contenitivi. Il messaggio? Il post gravidanza, con tutte le cose belle che questa può portare a una donna, a volte non è così glam, perché il corpo ha appena compiuto un’impresa titanica e ha bisogno dei suoi tempi per recuperare. Quindi no stress at all per la remise en forme. @katyperry Leggi su vanityfair

