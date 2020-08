Istat, Pil Italia a picco: meno 12,8% nel secondo trimestre del 2020. Dato peggiore dal 1995 (Di lunedì 31 agosto 2020) Il Pil Italiano non aveva mai registrato un calo così consistente dal 1995. Lo sottolinea l'Istat precisando inoltre che la variazione acquisita per il 2020 è pari a -14,7%. La stima completa dei conti economici trimestrali - scrive l'Istat - conferma la portata eccezionale della diminuzione del Pil nel secondo trimestre per gli effetti economici dell'emergenza sanitaria Leggi su firenzepost

