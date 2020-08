Io e Te chiude per Covid, Pierluigi Diaco: “Capiremo se andare in onda o meno…” (Di lunedì 31 agosto 2020) Questa stagione (televisiva e radiofonica) per Pierluigi Diaco non è stata esattamente il top. Dopo avere litigato con la collega giornalista lo scorso giovedì in diretta su RTL 102.5, il suo programma TV “Io e te”, potrebbe chiudere prima per un caso di Covid19. Io e Te chiude per Covid, Pierluigi Diaco: “Capiremo cosa fare…”... L'articolo Io e Te chiude per Covid, Pierluigi Diaco: “Capiremo se andare in onda o meno…” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

fleinaudi : Qui si chiude la storia dell’accesso agli atti. Almeno ce lo auguriamo. Buona lettura. ?? Avvocatura dello Stato:… - TgLa7 : #Scuola, positivo al #Covid: istituto Verbania chiude per interventi di sanificazione. Si stavano svolgendo i corsi di recupero - FIGCfemminile : 2?° giornata #SerieAFemminile @TIM_vision Il @SassuoloUS supera l'@Inter_Women per 4? - 1? allo stadio Breda. La… - EugenioCardi : RT @TgLa7: #Scuola, positivo al #Covid: istituto Verbania chiude per interventi di sanificazione. Si stavano svolgendo i corsi di recupero - dalbertiv : RT @TgLa7: #Scuola, positivo al #Covid: istituto Verbania chiude per interventi di sanificazione. Si stavano svolgendo i corsi di recupero -