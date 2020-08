Inter, lutto per Candreva: muore il papà (Di lunedì 31 agosto 2020) Il padre del nerazzurro non ce l’ha fatta dopo una lunga malattia lutto in casa Inter. Il papà di Antonio Candreva ha infatti perso la sua battaglia contro una brutta malattia che lo affliggeva da tempo. L’esterno nerazzurro ha salutato il padre su Instagram postando una foto che li ritrae insieme: «Ti porterò sempre con me. Ciao Pa». View this post on Instagram Ti porterò sempre con me Ciao Pa A post shared by Antonio Candreva (@antonioCandreva) on Aug 31, 2020 at 4:18am PDT Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

