Incendi Sicilia | brucia la Riserva dello Zingaro | le tristi immagini “prima-dopo” | ancora roghi nel Palermitano

Resta drammatica la situazione sul fronte Incendi in Sicilia. Dopo i roghi che hanno distrutto 900 ettari di vegetazione sulle montagne di Altofonte, alle porte di Palermo, anche la Riserva dello Zingaro, nei comuni di Castellammare del Golfo e San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, è stata interessata dai roghi, come successo purtroppo già nel 2012. Desolanti le immagini del prima e del dopo. Anche in questo caso, come per gli Incendi del Palermitano, l'origine delle fiamme sembra dolosa con un fronte di fuoco molto esteso. La Riserva naturale dello Zingaro è un'area gestita dall'Azienda Regionale Foreste Demaniali della ...

Corriere : Sicilia, incendio devasta la Riserva dello Zingaro - Regione_Sicilia : #Incendi dolosi e #migranti, @Musumeci_Staff riunisce il governo - - Tg3web : La piaga degli incendi estivi, spesso di origine dolosa. É stato domato ieri sera quello che ha bruciato ettari di… - mela_ciof : RT @flaviaamabile: Le fiamme hanno distrutto un pezzo del Sentiero degli Dei in Costiera Amalfitana e la Riserva degli Zingari in Sicilia… - AristarcoScann1 : RT @LaPrimaManina: La Sicilia in fiamme. Incendi di origine mafiosa. Ma non pensiamoci, siamo impegnati nella caccia al #migrante. -

Ultime Notizie dalla rete : Incendi Sicilia A Trapani e a Palermo roghi d’origine dolosa. Caccia ai piromani, aperte due inchieste La Repubblica Incendi in Sicilia, Attinasi: "Danneggiano anche il turismo, punizioni esemplari per i piromani"

Questi incendi ovviamente danneggiano anche il settore produttivo – sottolinea Attinasi - perché soprattutto in zone come nella riserva dello Zingaro o a San Vito Lo Capo, la devastazione che c ...

Vasto incendio nella zona nord di Siracusa, case minacciate, in volo un elicottero (FOTO)

18:45Vasto incendio nella zona nord di Siracusa, case minacciate, in volo un elicottero (FOTO) 18:39Sala delle Lapidi, le opposizioni firmano compatte: depositata la mozione di sfiducia a Orlando 18:3 ...

