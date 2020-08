Il principe Harry si dice contento della sua vita in California. Ma vuole tornare a Londra (Di lunedì 31 agosto 2020) Tutte le foto di Archie Mountbatten-Windsor sfoglia la gallery Le voci sui Sussex sarebbero false. Harry d’Inghilterra non è per niente triste e isolato e si starebbe adattando perfettamente allo stile di vita americano. A puntualizzarlo è lo stesso duca che, nel corso di una recente video chiamata a cui hanno partecipato diversi giocatori, allenatori e volontari della Rugby League inglese, di cui è patrono, si è detto felice di vivere in California e molto soddisfatto della sua nuova residenza nei pressi ... Leggi su iodonna

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Ventitré anni anni fà, il 31 agosto del 1997, Lady Diana perdeva la vita in un incidente stradale a Parigi mai del tutto chiarito per le cause che lo provocarono. Un triste ann ...

Harry e Meghan: un milione di dollari da Spotify per un podcast

Il gigante dello streaming pronto a ricoprire d’oro la coppia per una nuova serie. Spotify offre un ricco contratto al principe Harry e alla moglie Meghan. Come riporta il Daily Mirror, il gigante del ...

