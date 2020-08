Ibrahimovic: “L’età non conta. Numero di maglia? Con il 21 non ero il vero Ibra” (Di lunedì 31 agosto 2020) Il Re non cambia. Anzi, rilancia la sfida. Zlatan Ibrahimovic ha deciso di continuare la sua avventura con il Milan. Lo svedese ha contribuito a rilanciare i rossoneri dopo un periodo di crisi. La squadra milanese si è qualificata ai preliminari di Europa League e vuole confermare lo straordinario trend post lockdown. Da quando si è tornati a giocare, il Diavolo rossonero non ha mai perso.caption id="attachment 995409" align="alignnone" width="1024" Ibrahimovic (getty images)/captionNUOVO IBRAIbrahimovic è già carico in vista della prossima stagione. Lo svedese si è raccontato alla TV ufficiale del club milanese: "Mi sono sempre sentito parte del Milan anche quando ho giocato con altre squadre perché mi ha sempre trattato bene dal primo giorno. Quando sono arrivato la prima ... Leggi su itasportpress

