Final Fantasy XVI sta per essere annunciato? Spunta il presunto account Twitter ufficiale (Di lunedì 31 agosto 2020) Anche se Final Fantasy XVI non è ancora stato annunciato ufficialmente a quanto pare qualcosa bolle in pentola in casa Square Enix poiché è stato recentemente scoperto quello che sembra essere il profilo Twitter ufficiale del prossimo capitolo della serie.L'account, che è stato creato questo mese, non presenta tweet al momento, quindi non c'è modo di sapere se è ufficiale. Il processo di recupero dell'account, tuttavia, si collega a un indirizzo e-mail: fa ******* @ s **********. *** - il cui dominio è compatibile con quello di @ square-enix.com utilizzato per altre registrazioni di profili Twitter ufficiali.Al momento non si sa nulla di Final ... Leggi su eurogamer

videogamedeals : Final Fantasy XII: The Zodiac Age (PS4) $11.99 via Square Enix Store. - salty_cleric : RT @DailyFFSongs: Final Fantasy XV - LUNA - GameHugITA : RT @Eurogamer_it: Spunta il presunto account Twitter di #FinalFantasyXVI. Annunci in arrivo? - AkibaGamers : Preparatevi ad affrontare nuovamente il Miasma in FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition, versione mig… - Eurogamer_it : Spunta il presunto account Twitter di #FinalFantasyXVI. Annunci in arrivo? -