Douglas Costa Juventus, addio in vista? Deciso già il sostituto (Di lunedì 31 agosto 2020) Douglas Costa Juventus – La Juventus adesso lavora sul mercato in entrata. I bianconeri cercano di migliorare il centrocampo, con un profilo del nostro campionato finito da tempo nella wishlist di Paratici. Nel frattempo decisa una cessione: Douglas Costa sarebbe in procinto di abbandonare la Continassa, con l’identikit del sostituto già delineato. Douglas Costa Juventus, addio in vista? Deciso già il sostituto Secondo le ultime indiscrezioni riportate da “Sport Mediaset” sarebbe Federico Chiesa il primo indiziato a prendere il posto del brasiliano. Il laterale offensivo carioca non rientra più nei ... Leggi su juvedipendenza

