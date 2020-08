Diego Thomas: fidanzato, casa, moglie, architetto, padre (Di lunedì 31 agosto 2020) Appassionato di architettura e arredamento, Diego Thomas è uno dei giudici più amati di Cortesie per gli ospiti, il programma di Real Time. Classe 1983, è nato il 5 gennaio a Roma. Dopo aver frequentato l’università La Sapienza di Roma nella facoltà di architettura e aver studiato al Politecnico di Milano, ha cominciato a lavorare nel settore dell'architettura e dell'interior design.La svolta televisiva è arrivata per caso grazie a una sua amica, che su Facebook aveva letto dell'annuncio di Real Time (il canale tv era alla ricerca di un bravo architetto). Così Diego Thomas si è candidato ed è riuscito a far parte del cast di Cortesie per gli ospiti insieme a Csaba dalla Zorza e Roberto Valbuzzi. 31 agosto 2020 19:00. Leggi su blogo

