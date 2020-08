Demme-Fiorentina, i viola escludono Castrovilli dalla trattativa (Di lunedì 31 agosto 2020) Demme è sul mercato. E’ stato lo stesso centrocampista a chiedere al Napoli di essere ceduto e su di lui c’è un consistente interesse della Fiorentina. Il Napoli avrebbe voluto inserire nella trattativa Castrovilli. Ma i viola lo ritengono incedibile. L’operazione Demme alla Fiorentina potrà essere effettuata solo con un pagamento cash. Lo scrive Il Mattino. “La Fiorentina ha detto al Napoli che Castrovilli non si muove. Quindi se i viola fanno sul serio con Demme devono fare tutto cash“. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

