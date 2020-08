Debacle Ferrari, web scatenato: “Leclerc e Vettel guidavano due trattori” (Di lunedì 31 agosto 2020) Pungente l’ironia del web dopo il disastro della Ferrari al Gran Premio del Belgio: “Leclerc e Vettel guidavano due trattori” Il Gran Premio del Belgio, che si è corso ieri sullo storico circuito di Spa-Francorchamps, uno dei templi della velocità, ha visto la solita sinfonia della Mercedes, con il sei volte iridato Lewis Hamilton che … L'articolo Debacle Ferrari, web scatenato: “Leclerc e Vettel guidavano due trattori” Curiosauro. Leggi su curiosauro

La battaglia delle Ardenne. La disfatta delle Ardenne. La Ferrari torna dalla pista più lunga e difficile del Campionato con le ossa rotte. Una debacle. Mai a Spa le Rosse erano andate tanto male. Fuo ...

La F.1 arriva in Italia: Ferrari, Monza ed il Mugello per cancellare la disfatta delle Ardenne

Il dubbio sull'unicità (in negativo) della debacle ferrarista al Gran Premio del Belgio ha vita breve: venerdì mattina alle undici in punto diventerà verde il semaforo alla fine della corsia dei box d ...

