Dalla trap di LALA &CE al pop elettronico di FELIX KUBIN, tutta la musica di Short Theatre 2020 (Di lunedì 31 agosto 2020) Dalla nuova stella della trap francese LALA &CE per la prima volta in Italia, al decano del pop elettronico tedesco FELIX KUBIN tutti gli appuntamenti di Controra la sezione musicale di Short Theatre 2020 4 – 13 settembre ROMA ELENA COLOMBI LALA &CE FELIX KUBIN DJ MARCELLE E poi ancora BUNNY DAKOTA LOLA KOLA + BERTUCCIA ROCK UBI BROKI ENRICO KYBBE FRONT DE CADEAUX (F2C) MANU/BOB JUNIOR Unica donna del collettivo 667 che conta una dozzina di rapper maschi fra l’Africa e la Francia, LALA &ce arriva per la prima volta in Italia il 5 ... Leggi su romadailynews

YolBlog : SHORT THEATRE 2020 #roma - gli appuntamenti di Controra la sezione #musica del #festival Dalla #trap di LALA &CE al… - themusicway_mag : Dalla trap di LALA &CE al pop elettronico di FELIX KUBIN, tutta la musica di Short Theatre 2020 - _AndreaPontone : Ho ascoltato il nuovo album di #Irama. Apprezzo il mettersi a nudo dell'artista che esplora vari generi, dalla trap… - JimDebaser : RT @_LordJack: @poicipenso4 La trap è bella perché è acclamata dalla critica musicale via poicipenso - _LordJack : @poicipenso4 La trap è bella perché è acclamata dalla critica musicale via poicipenso -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla trap Dalla trap di LALA &CE al pop elettronico di FELIX KUBIN, tutta la musica di Short Theatre 2020 RomaDailyNews BLACKPINK e Selena Gomez pubblicano il singolo estivo “Ice Cream”

Le stelline del k-pop BLACKPINK e l’attrice e la cantante Selena Gomez hanno unito le forze per Ice Cream, uno dei singoli di punta dell’album di prossima pubblicazione Blackpink: The Album. Si tratta ...

Wonder Boy: Asha in Monster World, ecco il gameplay trailer!

Wonder Boy è prepotentemente tornato alla ribalta negli ultimi anni. Il prossimo titolo della IP nata sotto le fila di SEGA sarà Wonder Boy: Asha in Monster World, remake di Monster World IV sviluppat ...

Le stelline del k-pop BLACKPINK e l’attrice e la cantante Selena Gomez hanno unito le forze per Ice Cream, uno dei singoli di punta dell’album di prossima pubblicazione Blackpink: The Album. Si tratta ...Wonder Boy è prepotentemente tornato alla ribalta negli ultimi anni. Il prossimo titolo della IP nata sotto le fila di SEGA sarà Wonder Boy: Asha in Monster World, remake di Monster World IV sviluppat ...