CorSport: un positivo in un albergo di Castel di Sangro (Di lunedì 31 agosto 2020) Il Corriere dello Sport scrive di un caso di positività in un albergo di Castel di Sangro. Sembrerebbe dunque un caso che va ad aggiungersi a quello della giornalista risultata contagiata come scrive Repubblica Napoli. “Ieri, infatti, è stato acclarato un caso di positività al Covid-19 in una delle strutture alberghiere del paese e dunque le autorità hanno deciso di eseguire una serie di tamponi – sette in totale – nei confronti delle persone a contatto più stretto con il positivo accertato”. In attesa dell’esito dei tamponi, sono stati isolati il positivo e tutti coloro che sono stati in contatto con lui. “Secondo le notizie diffuse, comunque, sono tutti in buone condizioni”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

Ecco quale potrebbe essere l’ultimo intoppo da superare per il Milan in vista dell’arrivo di Sandro Tonali, obiettivo concreto dal Brescia. Il Milan procede ad ampie falcate verso l’acquisto di Sandro ...

Troppi positivi tra i giallorossi, oggi altri tamponi e poi forse in campo. Su Corsport: “Milik verso la Roma. Ünder e Riccardi nell’ affare legato ad Arek: mancano cinque milioni. Juve c’è il sì di D ...

Ecco quale potrebbe essere l'ultimo intoppo da superare per il Milan in vista dell'arrivo di Sandro Tonali, obiettivo concreto dal Brescia. Il Milan procede ad ampie falcate verso l'acquisto di Sandro ...