Chiellini: “Sarri è una persona vera. Il paragone con Pirlo è impossibile” (Di lunedì 31 agosto 2020) Giorgio Chiellini, capitano della Nazionale e della Juventus, ha parlato in conferenza stampa dal centro federale di Coverciano. È stato strano giocare per mesi a porte chiuse, non c’è l’emozione che ti dà la gente. Ci auguriamo tutti che quanto prima possano tornare i tifosi allo stadio, così sembrano delle amichevoli. Il lockdown ha inficiato sul mio rientro, ora però ho ritrovato continuità e mi sento di nuovo me stesso. Tornare in Nazionale mi ha dato gioia. Un anno in più può aiutarci a far crescere i nostri talenti. Bisogna arrangiarsi ora, speriamo che il campionato non si fermi. Serviranno sacrifici da parte di tutti. In queste partite daremo il massimo, senza cercare scuse ma dando qualcosa in più. A quest’età non posso fare programmi a lungo termine. Ritiro dopo ... Leggi su ilnapolista

